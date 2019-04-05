Эквадор отреагировал на информацию о высылке Ассанжа
Министерство иностранных дел Эквадора прокомментировала информацию о том, что основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдворят из посольства Эквадора в Лондоне в ближайшее время. Об этом сообщает El Comercio.
«Эквадор не отвечает на слухи и гипотезы», — заявили в ведомстве.
Реклама
В МИД Эквадора также подчеркнули, что подобные предположения не имеют документального подтверждения.
Ранее СМИ сообщили, что Ассанжа выдворят из посольства Эквадора в Лондоне в ближайшие «часы или дни».