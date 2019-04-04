Цукерберг рассказал ABC News о защите президентских выборов США

Основатель Facebook Марк Цукерберг в эфире американского телеканала ABC News заявил об уверенности в защите президентских выборов 2020 года, так как уроки выборов 2016 года «выучены».

Цукерберг гордится успехами, достигнутыми социальной сетью в борьбе с распространением дезинформации и проблемами конфиденциальности данных. Интервью телеканалу глава Facebook дал спустя около года после скандала с Cambridge Analytica. Тогда соцсеть обвинили в утечке данных 87 млн пользователей.

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Глава Facebook сказал, что он «уверен» в президентских выборах в США в следующем году. Цукерберг добавил, что компания будет тратить больше денег на охрану и безопасность в 2019 году, чем был ее общий доход в 2012 году, когда компания вышла на IPO. Тогда, как отмечает телеканал, общий доход Facebook составил $5,1 млрд.

Он также раскрыл детали о планах по созданию независимого надзорного совета Facebook, который будет определять неприемлемый контент. Совет будет иметь «судебную структуру», в которую войдут около 40 человек — эксперты по «свободе слова и безопасности», сообщил Цукерберг. Пользователи смогут направлять жалобы на контент, а комиссия будет их рассматривать и принимать решения.