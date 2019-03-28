Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС

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Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.

Как отмечается, ФГИС содержит единый реестр интернет-ресурсов, которые запрещены на территории России.

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Агентство уточняет, что они должны выполнить это требование в течение 30 рабочих дней.

«В случае выявления факта неcоблюдения предусмотренных законом обязанностей, Роcкомнадзор может принять решение об ограничении доступа к VPN-сервису», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что VPN-сервисы и «анонимайзеры» обязаны ограничивать доступ к запрещенным в стране интернет-ресурсам.

Ранее сообщалось, что глава Роскомнадзора оценил соблюдение Google российских законов после штрафа.