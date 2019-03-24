Мюллер обвинил российских хакеров во вмешательстве в выборы в США

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Спецпрокурор Роберт Мюллер по итогам двухлетнего расследования «российского дела» пришел к выводу, что Россия попытались повлиять на итоги президентских выборов в США в 2016 году. Об этом говорится в тексте доклада, опубликованном американским минюстом.

В докладе утверждается, что российские власти якобы пытались влиять на выборы по двум направлениям. Первым направлением в документе названо влияние с помощью организации «Агентство интернет-исследований», которое «дезинформировало» американское общество в соцсетях, чтобы «посеять раздор» и в итоге оказать влияние на результаты выборов.

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Вторым направлением, по которому якобы работала Россия, были хакерские атаки с целью получить и распространить информацию для оказания влияния на итоги выборов.

Ранее сообщалось, что Мюллер подтвердил отсутствие сговора Трампа с Россией.