Bloomberg рассказал о плохом примере борьбы с фейк-ньюс

Индия с миллиардом зарегистрированных избирателей перед выборами может стать самой лакомой мишенью для интернет-троллей, пишет агентство Bloomberg.

Кроме того, Индия является одним из самых быстрорастущих рынков для социальных сетей и приложений для обмена сообщениями. На фоне этого потенциал для различного рода фейков и другой дезинформации в стране «огромный», отмечает агентство. Однако усилия индийских властей по борьбе с дезинформацией могут подорвать демократию, которую они призваны спасти.

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В частности, согласно одному из законопроектов предполагалось наложить радикальные меры на социальные платформы. При одном из таких правил, когда требуется определить источник негативного контента, может быть нарушено сквозное шифрование, а это, в свою очередь, может ухудшить безопасность пользователей, нанести ущерб конфиденциальности и подорвать свободу слова, поясняет Bloomberg.

Нетрудно представить, что такие полномочия могут быть использованы и для цензуры в отношении политических оппонентов или какой-либо критики, говорится в материале. Государства не смогут противостоять информационным манипуляциям, если они сами подорвут те права, которые делают их наиболее сильными, заключает агентство.

Тем не менее, и сами онлайн-платформы должны предупреждать пользователей о недостоверном контенте, который они обнаружат, а также уведомлять о вызывающих сомнения сообщениях, требующих проверки фактов, считает Bloomberg.