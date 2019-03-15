На Украине отказались от видеонаблюдения на выборах президента

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Заместитель председателя ЦИК Украины Евгений Радченко сообщил, что видеонаблюдения на избирательных участках во время выборов президента страны не будет, так как это не предусмотрено законом. Об этом сообщает «Украинская правда».

Он отметил, что раньше видеонаблюдение на избирательных участках организовывали, на что потратили порядка 1 млрд гривен, но эта мера, по его словам, оказалась неэффективной.

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«Такие видеонаблюдения на избирательных участках никаким законом, в том числе законом о выборах президента, не предусмотрены, поэтому видеонаблюдения не будет», — заявил Радченко.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что БДИПЧ ОБСЕ включило 24 россиян в список наблюдателей на Украине.