В Facebook и Instagram прокомментировали глобальный сбой

Сотрудники Facebook полагают, что сбои в работе сервисов компании не были вызваны DDoS-атакой. Об этом говорится в заявлении компании в твиттере.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы решить проблему как можно скорее, но мы можем подтвердить, что сбой не связан с DDoS-атакой», — говорится в сообщении.

Реклама

Представители Instagram, пользователи которого также столкнулись с проблемами при использовании соцсети, в твиттере тоже опровергли DDoS-атаку.

Ранее сообщалось, что сбой парализовал Facebook и Instagram по всему миру.