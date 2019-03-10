Bloomberg: «российские тролли» сменили стратегию по вмешательству в выборы в США

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Российские «интернет-тролли» снова попытаются вмешаться в президентские выборы в США в 2020 году, но уже при помощи другой стратегии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов в области кибербезопасности.

В агентстве уточнили, что вместо создания материалов пропагандистского характера они будут обращаться к фальшивым аккаунтам, чтобы усиливать политические разногласия в соцсетях.

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«Мы видим, что они вместо того, чтобы создавать контент самим, усиливают [готовый] контент», — заявил директор по анализу оперативной информации компании FireEye Inc. Джон Хультквист.

Как отмечается, некоторые хакеры взламывают компьютеры для того, чтобы с их помощью создавать огромное количество аккаунтов в соцсетях. Затем они используют их для того, чтобы писать комментарии, вызывающие политические разногласия.

Ранее сообщалось, что «российские тролли» атакуют главу «российского дела».