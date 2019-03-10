Мадуро заявил о кибератаке на энергообъект в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что 8 марта на один из энергетических объектов страны была совершена кибератака, передает РИА «Новости».
Данное заявление он сделал на митинге в Каракасе. По его словам, кибератака помешала властям восстановить электроснабжение в Венесуэле.
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«Сегодня мы возобновили электроснабжение на 70% территории страны, однако в полдень была совершена еще одна кибератака на один из объектов, который до той поры работал идеально», — сказал Мадуро.
Он отметил, что кибератака свела на нет результаты работ по восстановлению энергоснабжения в стране, которые были достигнуты к середине дня 8 марта.
Ранее сообщалось, что президент Боливии назвал атаку на энергосистему Венесуэлы «малодушным терактом».