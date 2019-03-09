Госдеп объявил тендер в поддержку свободного интернета на Украине
Госдепартамент США объявил тендер на реализацию программы, которая направлена на продвижение и поддержку свободного интернета Украины в условиях «гибридной войны» с Россией. Описание тендера опубликовано на сайте Госдепа.
На сайте отмечается, что тендер объявлен Госдепом совместно с Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда (DRL).
«Программа должна сосредоточиться на консенсусе среди заинтересованных сторон в Украине относительно свободы высказывания мнений во время конфликта [с Россией]», — говорится на сайте.
Предполагается, что выбранная программа будет финансироваться ведомством от одного года до трех лет. Победители тендера смогут получить финансирование в размере от $500 тыс. до $1,18 млн.
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