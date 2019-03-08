Челси Мэннинг арестовали после отказа дать показания о WikiLeaks

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Бывшего информатора портала WikiLeaks Челси Мэннинг (Брэдли Мэннинг) взяли под стражу за отказ от дачи показаний большому жюри в рамках расследования деятельности WikiLeaks, передает Fox News.

Окружной судья США Клод Хилтон вынес решение арестовать Мэннинг по итогам непродолжительного слушания, на котором она подтвердила, что не намерена давать показания. Мэннинг заявила судье, что «примет все, что для нее приготовили».

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Американского военного Брэдли Мэннинга арестовали в мае 2010 года по подозрению в передаче WikiLeaks более 700 тыс. военных и дипломатических документов. Он был приговорен в 2013 году к 35 годам лишения свободы. В тюрьме он подал заявление о смене имени и пола. Мэннинг вышла на свободу в мае 2017 года по указу Барака Обамы.

Ранее сообщалось, что экс-информатор WikiLeaks собралась баллотироваться в сенат США.