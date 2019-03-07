Глава Facebook предрек соцсетям «закрытое» будущее

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Основатель социальной сети Марк Цукерберг считает, что в настоящее время усиливается тренд на создание небольших закрытых сообществ, что приведет к трансформации режимов приватности соцсетей. Свое мнение он выразил в официальном блоге Facebook.

Цукерберг заметил, что последние 15 лет Facebook и Instagram помогали людям по всему миру связываться с друзьями и выполняли роль «цифровой гостиной». Однако, считает глава Facebook, «информационные платформы, ориентированные на приватность» в скором времени займут более значимое место на рынке, чем «открытые» соцсети.

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Цукерберг добавил, что Facebook не ассоциируется у пользователей с «закрытой» соцсетью, однако заверил, что возглавляемая им корпорация «может эволюционировать» и создавать цифровые платформы, которые необходимы людям.

Ранее сообщалось, что конфиденциальная переписка руководителей Facebook попала в сеть.