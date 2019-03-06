Путин заявил о 17 тысячах кибератак на Россию

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Президент России Владимир Путин заявил, что количество кибератак на Россию возросло до 17 тыс. в 2018 году, передает ТАСС.

Данное заявление он сделал во время выступления на заседании коллегии ФСБ. Президент подчеркнул, что ФСБ следует готовиться к дальнейшему увеличению числа кибератак.

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«Важно повысить безопасность национальных информационных ресурсов и, прежде всего, оперативно ликвидировать кибератаки на соответствующие системы органов власти, госкорпораций, операторов связи и крупных компаний, обеспечить бесперебойную работу конфиденциальной связи», — сказал Путин.

По данным президента, если в 2014-2015 годах кибератак насчитывалось около 1,5 тыс., то в прошлом году их зафиксировали уже 17 тыс.

Ранее сообщалось, что Россия зафиксировала 3 млн кибератак на свои IP-адреса из США.