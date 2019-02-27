СБУ заявила о предотвращении масштабной кибератаки на ЦИК
В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили о предотвращении масштабной кибератаки на сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны, передает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным СБУ, кибератака была направлена на официальный сайт ЦИК Украины, чтобы блокировать доступ пользователей к информации о подготовке к выборам.
«Специалистами СБ Украины проверяется возможная причастность к организации кибератаки российских спецслужб и подконтрольных им хакерских группировок», — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Уточняется, что атака была организована через генерацию постоянных запросов, которая приводит к сбоям в работе интернет-ресурса.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о российской кибератаке на ЦИК Украины.