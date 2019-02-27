NBC: Трамп одобрил кибератаку против России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/197/12035197/RTS1YYK5-pic905-895x505-49252.jpg">

Президент США Дональд Трамп лично одобрил действия американского кибернетического командования против российского «Агентства интернет-исследований» (IRA). Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, эта атака стала «самым агрессивным» шагом со стороны администрации Трампа против «российского вмешательства» в выборы.

Реклама

Как отмечается, речь идет о блокировке доступа к интернету для IRA в день выборов в конгресс США.

Ранее СМИ сообщили, что США отключили интернет «фабрике троллей» на промежуточных выборах 2018 года.