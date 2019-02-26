Порошенко заявил о российской кибератаке на ЦИК Украины
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что накануне 24 и 25 февраля сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны подвергся DDoS-атаке со стороны России, передает «112 Украина».
По его словам, украинский Совет национальной безопасности и обороны совместно со Службой безопасности Украины разработали механизмы по киберзащите ЦИК. Порошенко подчеркнул, что участие в разработке принимали «американские партнеры».
Глава Украины также рассказал о переговорах с представителями Вооруженных сил и Госдепартамента США о сотрудничестве в сфере кибербезопасности, которые состоялись в Одессе.
Выборы президента Украины состоятся 31 февраля 2019 года.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины, экс-премьер Юлия Тимошенко объявила о запуске процедуры импичмента Порошенко.