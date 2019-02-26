Порошенко заявил о российской кибератаке на ЦИК Украины

<img src="//img.gazeta.ru/files3/715/12189715/RTX6N1HX-pic905-895x505-34869.jpg">

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что накануне 24 и 25 февраля сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны подвергся DDoS-атаке со стороны России, передает «112 Украина».

По его словам, украинский Совет национальной безопасности и обороны совместно со Службой безопасности Украины разработали механизмы по киберзащите ЦИК. Порошенко подчеркнул, что участие в разработке принимали «американские партнеры».

Реклама

Глава Украины также рассказал о переговорах с представителями Вооруженных сил и Госдепартамента США о сотрудничестве в сфере кибербезопасности, которые состоялись в Одессе.

Выборы президента Украины состоятся 31 февраля 2019 года.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины, экс-премьер Юлия Тимошенко объявила о запуске процедуры импичмента Порошенко.