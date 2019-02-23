Экстрадированный в США россиянин Лисов признал свою вину

В США прокуратура Южного округа Нью-Йорка проинформировала о том, что экстрадированный в США в начале этого года российский программист Станислав Лисов признал вину в краже средств со счетов банков страны при помощи вредоносной программы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что он сделал признание в Федеральном суде Манхэттена. Россиянин признался, что применял вредоносное ПО NeverQuest для похищение денежных средств. При этом он использовал программу для заражения компьютеров, получения персональных данных пользователей для входа в интернет-банк и снятия средств.

Ранее сообщалось, что арестованному в США россиянину Лисову грозит пожизненный срок.