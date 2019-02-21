Роскомнадзор уличил Twitter в правонарушении
В Роскомнадзоре проинформировали о протоколе, который был составлен из-за административного правонарушения Twitter. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru».
Уточняется, что протокол был составлен по статье 19.7 КоАП.
«…компания не предоставила необходимых сведений о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России», — говорится в заявлении.
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Как отмечается, протокол передадут мировому судье, который вынесет решение об административной ответственности.
Ранее глава Роскомнадзора оценил соблюдение Google российских законов после штрафа.