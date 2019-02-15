Роскомнадзор протестирует исполнение закона об устойчивости рунета

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Роскомнадзор вместе с операторами связи проведет пилотные испытания по исполнению закона об устойчивости рунета в случае его принятия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу надзорной службы Александра Жарова.

«Сто процентов будут (испытания. — «Газета.Ru»), и делать мы их будем с операторами связи», — заявил Жаров в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

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Он подчеркнул, что пока самого закона еще нет.

Ранее сообщалось, что 12 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект об устойчивой работы рунета в случае отключения от всемирной сети. Документом предусматривается создание национальной системы получения информации о доменных именах или сетевых адресах.