Климкин заступился за уволенного руководителя украинского телеканала

<img src="//img.gazeta.ru/files3/193/10726193/RIAN_02982697.HR-pic905-895x505-43996.jpg">

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заступился за уволенного руководителя Национальной общественной телерадиокомпании Зураба Аласанию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Подобная ситуация за два месяца до выборов — это, простите, на голову не налезает», — заявил Климкин.

Реклама

По его словам, причины увольнения Аласания пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что аналоговое вещание украинского телеканала «UA:Перший» отключили за долги.