Климкин заступился за уволенного руководителя украинского телеканала
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заступился за уволенного руководителя Национальной общественной телерадиокомпании Зураба Аласанию. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Подобная ситуация за два месяца до выборов — это, простите, на голову не налезает», — заявил Климкин.
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По его словам, причины увольнения Аласания пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что аналоговое вещание украинского телеканала «UA:Перший» отключили за долги.