Меркель решила удалиться из фейсбука

Канцлер Германии решила закрыть свою официальную страницу в фейсбуке. Об этом она сообщила на своей странице в фейсбуке.

Она пояснила, что приняла это решение, так как больше не возглавляет Христианско-демократический союз (ХДС).

«Я хочу поблагодарить вас за поддержку моей страницы. Вы знаете, что я больше не являюсь главой ХДС. Поэтому я удалю свою страничку в фейсбуке», — сказала Меркель.

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На страницу Меркель подписаны 2,5 млн человек — больше, чем на президента Франции Эммануила Макрона и большинство немецких политиков.

На странице Меркель перечислены ее хобби — опера, готовка, походы и садоводство; ее любимый фильм — романтическая драма 1985 года «Из Африки» с Робертом Редфордом и Мерил Стрип в главных ролях; и ее личная мечта — отправиться в путешествие по Транссибирской магистрали из Москвы во Владивосток. Также на странице сообщается, что канцлер любит книги Льва Толстого и Фёдора Достоевского.