«Классный сервис»: в Минкомсвязи заявили, что дни Telegram сочтены

<img src="//img.gazeta.ru/files3/869/11714869/RTX3GFUT-pic905-895x505-99859.jpg">

Замглавы Минкомсвязи Олег Иванов усомнился, что заблокированный мессенджер Telegram сможет долго работать на российской территории. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам чиновника, Telegram является «классным сервисом», у которого все было бы хорошо, если бы выполнялись требования по безопасности.

Реклама

«Я не думаю, что он будет работать долго. Государство не может себе позволить не исполнять собственные решения», — сказал Иванов.

Ранее сообщалось, что Павел Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP.