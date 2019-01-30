«Классный сервис»: в Минкомсвязи заявили, что дни Telegram сочтены
Замглавы Минкомсвязи Олег Иванов усомнился, что заблокированный мессенджер Telegram сможет долго работать на российской территории. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам чиновника, Telegram является «классным сервисом», у которого все было бы хорошо, если бы выполнялись требования по безопасности.
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«Я не думаю, что он будет работать долго. Государство не может себе позволить не исполнять собственные решения», — сказал Иванов.
Ранее сообщалось, что Павел Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP.