В правительстве оценили предложение о платной регистрации смартфонов
Российский вице-премьер Максим Акимов отреагировал на предложение первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмилы Боковой о платной регистрации всех работающих в сотовых сетях устройств. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Акимова, этот вопрос обсуждался с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константином Носковым.
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«…мы не поддерживаем идею платности, мы поддерживаем идею регистрации», — сказал Акимов.
Ранее сообщалось, что в Совфеде предложили платно регистрировать устройства с выходом интернет.