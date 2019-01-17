Reuters: Оксфордский университет отказался от поддержки Huawei

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В Оксфордском университете заявили о приостановке получения финансовой помощи от компании Huawei. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, университет отказался от поддержки компании из-за неодобрения мировым сообществом деятельности Huawei.

Как отмечается, руководство Оксфордского университета также призвало студентов воздержаться от обсуждения конфиденциальной информации с представителями Huawei.

Ранее СМИ сообщили, что США заподозрили Huawei в хищении коммерческих секретов.