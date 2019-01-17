Facebook удалила несколько сотен страниц из-за связи с Россией

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Компания Faceook удалила 364 страницы и аккаунта из-за подозрительной и манипулятивной активности, имеющей связь с Россией. Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе.

Подчеркивается, что «недостоверное поведение» распространялось на страны Балтиии, Центральной Азии, на Кавказе, а также в государствах Центральной и Восточной Европы.

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Уточняется, что зарегистрированные страницы якобы публиковали материалы против НАТО, а также освещали темы протестного движения и противодействия коррупции. При этом они объявляли себя независимыми новостными ресурсами общего интереса.

Также в компании отметили, что одновременно с этим из Facebook и Instargam были удалены 107 и 41 страница соответственно из-за «недостоверного поведения», действующего на территории Украины.

В общей сложности было удалено более 500 страниц.

Ранее сообщалось, что основатель Facebook Марк Цукерберг и другие высокие руководители социальной сети «сыты по горло» критикой, которой их подвергает газета The New York Times.