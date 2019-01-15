Роскомнадзор опять потребовал от Google фильтровать контент

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Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что ведомство повторно направил Google требование подключиться к системе фильтрации запрещенного контента. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что в конце февраля Роскомнадзор проверит соблюдения этой нормы российского законодательства.

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«У них есть 30 дней на подключение с момента получения требования. Плюс три дня на то, чтобы начать фильтровать контент, после подключения к системе», — уточнил Ампелонский.

Ранее сообщалось, что Google не стал обжаловать полумиллионный штраф Роскомнадзора.