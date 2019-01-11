В США студентов призвали не пользоваться мессенджерами в КНР

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Калифорнийский университет рекомендовал своим студентам не пользоваться мессенджерами, находясь в Китае. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, руководство университета призвало студентов и преподавателей не использовать WhatsApp и WeChat при поездках в КНР.

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Как отмечается, это связано с участившимися случаями задержания западных граждан в Китае.

При этом в университете считают, что власти КНР могут перехватить сообщения студентов и использовать их в качестве предлога для задержания.

Ранее сообщалось, что WhatsApp не будет работать на ряде телефонов.