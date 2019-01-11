В Польше внесли ясность в задержание сотрудника Huawei
Представитель службы безопасности Польши Станислав Зарин сообщил, что задержание гражданина Китая, директора по вопросам продаж в польском отделении компании Huawei по подозрению в шпионаже не связано с деятельностью китайской компании, передает Reuters.
«Задержание связано с его действиями и не имеет ничего общего с деятельностью компании, сотрудником которой он является», — сказал Зарин.
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Ранее СМИ проинформировали, что китайского сотрудника Huawei задержали за шпионаж в Польше.
Как отмечается, им грозит до десяти лет тюрьмы.