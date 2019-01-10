У «Фонтанки.ру» сменился владелец

Российский бизнесмен Виктор Шкулев стал новым владельцем контрольного пакета акций АО «Ажур-медиа», который издает итернет-газету «Фонтанка.Ру». Об этом сообщает само издание.

Отмечается, что на настоящий момент акционерами компании являются пять физических лиц, в том числе основатели самого проекта. По словам совета директоров «Ажур-медиа» Андрея Константинова, сделка откроет новые возможности для «Фонтанки».

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«Давняя мечта тех, кто создавал интернет-газету, заключалась в том, чтобы найти надежного и профессионального партнера, с которым вместе можно было бы развивать наш проект», — заявил Константинов.

Ранее стало известно, что «Forbes Россия» сменил владельца.