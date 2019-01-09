NYT исправила свою заметку о связи Манафорта и Дерипаски

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Газета The New York Times сделала исправление в своем материале о связях Пола Манафорта, экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа, с российским бизнесменом Олегом Дерипаской.

Материал рассказывает о том, что Манафорт передавал данные опросов через своего «российского партнера» третьим лицам. Первоначально в статье называлось имя Дерипаски.

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«В предыдущей версии этой статьи неверно назывались люди, которым Манафорт хотел передать данные опросов через своего российского партнера. Господин Манафорт хотел отправить данные украинским олигархам Сергею Левочкину и Ринату Ахметову».

Ранее телеканал CNN рассказал о доказательстве возможного сговора штаба Трампа с Росcией.