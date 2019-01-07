Патриарх Кирилл рассказал о признаках пришествия Антихриста

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян не впадать в зависимость от гаджетов, передает ТАСС.

По словам патриарха, такая зависимость сродни алкогольной или наркотической — электронные устройства лишают человека свободы и приводят к «дегуманизации» личности, уводя в виртуальную реальность.

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Глава РПЦ также выразил мнение, что всемирная сеть гаджетов позволяет установить «вселенский контроль над человеческим родом», что, в свою очередь, знаменует «пришествие Антихриста». По словам патриарха, им станет тот, кто будет стоять «во главе всемирной паутины».

Ранее сообщалось, что предстоятель ПЦУ Епифаний упомянул Кирилла в своей рождественской литургии.