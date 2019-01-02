WhatsApp не будет работать на ряде телефонов
Мессенджер WhatsApp скоро не будет работать на некоторых операционных системах для мобильных телефонов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.
По имеющимся данным, пользователи Nokia S40 с 1 января больше не могут создавать новые аккаунты, однако продолжать пользоваться мессенджером при наличии учетной записи пока можно. С 1 февраля эти изменения коснутся также пользователей Android 2.3.7 и iOS 7, а также их более ранних версий.
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При этом отмечается, что компания более не работает над продуктами для этих операционных систем, поэтому в любой момент какие-либо функции могут перестать работать.
В прошлом году сообщалось, что в WhatsApp была найдена уязвимость, которая позволяет править чужие сообщения.