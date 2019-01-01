Пользователи соцсетей посмеялись над новогодним поздравлением Порошенко
Некоторые пользователи социальных сетей посчитали смешным новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».
В своем поздравлении в твиттере украинский лидер написал, что 2018 год был полон «больших испытаний и побед». Он поблагодарил «каждого украинца» за их усилия в изменении государства, а также защиту «европейского выбора».
«Уверен, вместе мы победим», — заключил Порошенко.
Некоторым пользователям понравилось поздравление Порошенко, однако другие усомнились в тех достижениях, которые перечисляет президент.
В частности, пользователь @trueRock_n_roll посчитал, что на Украине не наблюдался экономический рост, а страна «держится» только на международных кредитах. Пользователь @Adamow69 написал, что президент «изгой», а @Das_ist_Talent высказывание Порошенко показалось похожим на праздник «в детском саду».
Ранее Порошенко впервые запостил в соцсети котика.