В «Би-би-си» заявили, что направляли в МИД России жалобу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/87/12103087/RTR3A9X1-pic905-895x505-15670.jpg">

Представители «Би-би-си» в ответ на запрос ТАСС прокомментировать заявление официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой о том, что ведомство не получало обращения в связи с публикацией личных данных сотрудников корпорации, заявили, что все же направляли обращение.

«Би-би-си вчера утром (29 декабря) направила электронное письмо в департамент информации и печати Министерства иностранных дел России, выразив беспокойство в связи с, по-видимому, имевшей место утечкой в российские СМИ персональных данных сотрудников «Би-би-си», работающих в Москве. Электронное письмо было подписано Джейми Энгасом, директором Всемирной службы «Би-би-си». Помимо этого, в МИД России был направлен запрос дать официальный комментарий для новостных сообщений на сайте «Би-би-си», — заявили представители корпорации.

Реклама

По их словам, что полученный ответ был включен в материалы на русском и английском языках.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила о дезорганизации в «Би-би-си».