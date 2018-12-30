На Украине доля телевещания на украинском языке превысила 90%

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Член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Сергей Костинский сообщил, что вследствие введения квот на вещание на украинском языке доля других языков в телеэфире оказалась ниже 10%, передает УНН.

По имеющимся данным, в 2018 году 92% времени вещания на телевидении пришлось на украинский язык, в эфире общенациональных радиостанций — 86%.

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«По итогам двух лет действия квот, более половины песен в эфире украинских радиостанций звучат именно на украинском языке», — отметил Костинский.

Также он привел данные по производителям телеконтента, согласно которым 79% программ было создано на Украине, контент стран ЕС, США и Канады составил 14%. Российский упал до исторического минимума — 7%, добавил Костинский.

Ранее президент Украины Петр Порошенко признался, что до 1997 года говорил только по-русски.