Роскомнадзор объявил о готовности Twitter обсудить хранение данных

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Компания Twitter попросила у руководства Роскомнадзора организовать встречу, на которой пройдет обсуждение исполнения законов о локализации персональных данных россиян на территории страны, заявил представитель ведомства Вадим Ампелонский, передает ТАСС.

«Да, после того, как мы направили им письмо-требование по 242-ФЗ («О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья»), Twitter обратился с просьбой организовать встречу в январе», — сказал Ампелонский.

Ранее в Роскомнадзоре оценили перспективу блокировки Facebook и Google.