Google не стал обжаловать полумиллионный штраф Роскомнадзора

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В пресс-службе Google заявили, что компания не будет обжаловать штраф в размере 500 тыс. руб., который ей назначил Роскомнадзор в связи с неподключением к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель компании подчеркнул, что в Google решили оплатить штраф.

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«Не будем оспаривать», — сказал представитель.

При этом он не уточнил, в какие сроки компания намерена оплатить штраф.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что крупные штрафы заставят корпорацию Google соблюдать нормы российского законодательства, а также станут причиной ее подключения к Единому реестру запрещенной информации.