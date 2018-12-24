Google не стал обжаловать полумиллионный штраф Роскомнадзора
В пресс-службе Google заявили, что компания не будет обжаловать штраф в размере 500 тыс. руб., который ей назначил Роскомнадзор в связи с неподключением к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Представитель компании подчеркнул, что в Google решили оплатить штраф.
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«Не будем оспаривать», — сказал представитель.
При этом он не уточнил, в какие сроки компания намерена оплатить штраф.
Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что крупные штрафы заставят корпорацию Google соблюдать нормы российского законодательства, а также станут причиной ее подключения к Единому реестру запрещенной информации.