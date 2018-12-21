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Основатель Facebook Марк Цукерберг возглавил рейтинг миллиардеров-неудачников по версии журнала Forbes.

По данным издания, состояние Цукерберга за 2018 год уменьшилось на $18,7 млрд.

Как отмечается, основатель Facebook оказался единственным американцем в списке «главных неудачников».

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При этом в тройку «лузеров» также вошли владелец бренда Zara Амансио Ортега и владелец германского производителя шин и автокомпонентов Continental AG Георг Шеффлер.

Ранее сообщалось, что Цукерберг не ответил на приглашение выступить в Совфеде.