Цукерберг возглавил рейтинг миллиардеров-неудачников
Основатель Facebook Марк Цукерберг возглавил рейтинг миллиардеров-неудачников по версии журнала Forbes.
По данным издания, состояние Цукерберга за 2018 год уменьшилось на $18,7 млрд.
Как отмечается, основатель Facebook оказался единственным американцем в списке «главных неудачников».
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При этом в тройку «лузеров» также вошли владелец бренда Zara Амансио Ортега и владелец германского производителя шин и автокомпонентов Continental AG Георг Шеффлер.
Ранее сообщалось, что Цукерберг не ответил на приглашение выступить в Совфеде.