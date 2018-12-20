Facebook ответила на обвинения в предоставлении компаниям доступа к личным данным

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Социальная сеть Facebook ответила на обвинения в предоставлении компаниям-партнерам доступа к персональным данным своих пользователей, передает Reuters.

Руководство соцсети признало, что работало с четырьмя партнерскими компаниями над интеграцией сообщений между сервисами, но эта функция была активна только при условии соглашения пользователя на нее.

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Сообщения о том, что доступ к сообщениям пользователей был раскрыт для ряда компаний, в Facebook назвали «неправдой».

Ранее газета The New York Times со ссылкой на внутренние документы и интервью с сотрудниками компании писала, что руководство социальной сети Facebook предоставляло технологическим компаниям доступ к большему числу личных данных пользователей, чем об этом заявлялось.

Как отмечалось, Facebook предоставляла доступ к данным несмотря на защиту конфиденциальности.