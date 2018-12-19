Netflix могла иметь доступ к личным сообщениям пользователей Facebook

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Американская компания Netflix могла иметь техническую возможность доступа к личным сообщениям пользователей Facebook. Об этом сообщает Variety.

По данным издания, у нее также могла быть возможность удалять сообщения пользователей.

Однако в Netflix заявили, что никогда не прибегали к подобным действиям.

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«Мы ни разу не обращались к личным сообщениям пользователей Facebook и не просили о предоставлении доступа к ним», — подчеркнули в компании.

Подобные подозрения появились на фоне публикации газеты The New York Times о том, что Facebook предоставляла компаниям доступ к личным данным пользователей.