Депутаты приняли закон об отмене национального роуминга в России

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В ходе пленарного заседания Госдумы депутаты приняли закон о ликвидации национального роуминга на территории России, передает РИА «Новости».

«На территории Российской Федерации оператор подвижной радиотелефонной связи в своей сети связи устанавливает одинаковые условия оказания услуг подвижной радиотелефонной связи каждому абоненту независимо от того, находится ли абонент в пределах территории субъекта Российской Федерации, указанной в решении о выделении такому оператору связи ресурса нумерации, включающего в себя выделенный абоненту абонентский номер, или за пределами указанной территории», — говорится в тексте законопроекта.

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В соответствии с его положениями, абонент будет оплачивать телефонное соединение, установленное с вызываемым собеседником, который находится за пределами страны. Ожидаемая дата вступления закона в силу — 1 июня 2019 года.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией.