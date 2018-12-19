Google и Facebook оштрафовали за нарушение закона о политической рекламе в США
Американские IT-гиганты Google и Facebook выплатят в общей сложности $455 тыс. для урегулирования претензий по делу о политической рекламе в США. Об этом говорится в заявлении генерального прокурора штата Вашингтон Боба Фергюсона.
Отмечается, что Google выплатит $217 тыс., а Facebook — $238 тыс. Компании обвинялись в несоблюдении законов штата о прозрачности политических объявлений: обвинители посчитали, что корпорации не выполняли требования по сбору, хранению и публикации информации о заказчиках рекламы.
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В прокуратуре также отметили, что за это время кандидаты на политические посты и политические комитеты заплатили Facebook $5,1 млн., а Google — $1,5 млн.
Ранее в Facebook заявляли, что подготовились к вмешательству в выборы.