Google и Facebook оштрафовали за нарушение закона о политической рекламе в США

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Американские IT-гиганты Google и Facebook выплатят в общей сложности $455 тыс. для урегулирования претензий по делу о политической рекламе в США. Об этом говорится в заявлении генерального прокурора штата Вашингтон Боба Фергюсона.

Отмечается, что Google выплатит $217 тыс., а Facebook — $238 тыс. Компании обвинялись в несоблюдении законов штата о прозрачности политических объявлений: обвинители посчитали, что корпорации не выполняли требования по сбору, хранению и публикации информации о заказчиках рекламы.

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В прокуратуре также отметили, что за это время кандидаты на политические посты и политические комитеты заплатили Facebook $5,1 млн., а Google — $1,5 млн.

Ранее в Facebook заявляли, что подготовились к вмешательству в выборы.