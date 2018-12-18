Коварный вирус разряжает смартфоны на базе Android
Эксперты по информационной безопасности обнаружили вредоносную программу, которая разряжает аккумулятор смартфонов на базе Android. Об этом сообщает Mirror.
Этот вирус получил название Andr/Clickr-ad. Миллионы ничего не подозревающих пользователей скачали его из официального магазина Google Play вместе с другими, безобидными приложениями. Оказавшись внутри системы, зловред начинал работать как кликер, т.е. инициировал большое количество переходов по ссылкам, что приводило к быстрой разрядке батареи смартфона.
Если кто-то из пользователей столкнулся с подобным «симптомом», ИБ-специалисты рекомендуют проверить свой гаджет с помощью антивирусов, чтобы выявить и удалить вирус.
Ранее стало известно, что Украина обвинила Россию в кибератаке на свои суды.