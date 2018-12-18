Коварный вирус разряжает смартфоны на базе Android

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Эксперты по информационной безопасности обнаружили вредоносную программу, которая разряжает аккумулятор смартфонов на базе Android. Об этом сообщает Mirror.

Этот вирус получил название Andr/Clickr-ad. Миллионы ничего не подозревающих пользователей скачали его из официального магазина Google Play вместе с другими, безобидными приложениями. Оказавшись внутри системы, зловред начинал работать как кликер, т.е. инициировал большое количество переходов по ссылкам, что приводило к быстрой разрядке батареи смартфона.

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Если кто-то из пользователей столкнулся с подобным «симптомом», ИБ-специалисты рекомендуют проверить свой гаджет с помощью антивирусов, чтобы выявить и удалить вирус.

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