Twitter заявила об устранении неполадок

Социальная сеть Twitter заявила, что в середине ноября устранила проблему с формой обратной связи, из-за которой посторонние лица могли узнать код страны телефонных номеров пользователей, передает Reuters.

Сообщается, что работы по устранению проблем были завершены на следующий день после обнаружения неполадок 15 ноября 2018 года.

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В компании отметили, что проблема не привела к полному раскрытию телефонных номеров или других личных данных.

Согласно данным расследования Twitter, большое количество подозрительных запросов поступило с IP-адресов, расположенных в Китае и Саудовской Аравии. При этом не исключается версия связи части IP-адресов с государственными субъектами.

Ранее Twitter рассказал о вредоносной деятельности во время выборов в США.