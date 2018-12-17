«Ведомости»: госкомпании обязали перейти на отечественный софт
Государственные компании в России на отечественное программное обеспечение до 2021 года, пишет газета «Ведомости».
Об этом говорится в директиве, подписанной вице-премьером Антоном Силуановым.
По данным издания, под изменения попадают компании, в которых государство является контролирующим акционером.
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Как отмечается, после одобрения директивы в совете директоров, госкомпании должны за два месяца подготовить и утвердить план перехода на российский софт.
Ранее стали известны подробности новой доктрины энергобезопасности России.