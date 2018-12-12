В США гендиректора Google встретили криками, что компания — зло

Американский радиоведущий Алекс Джонс несколько раз прокричал в адрес гендиректора Google Inc. Сундара Пичаи, что компания является злом. Об этом сообщает MediaIte.

Отмечается, что Пичаи давал показания в судебном комитете Палаты представителей США в связи с обвинениями в технической необъективности и консервативной цензуре.

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«Google — зло», — несколько раз прокричал Джонс.

Отмечается, что после этого сотрудник полиции напомнил, что Джонс находится в публичном месте и может быть арестован, если продолжит себя вести подобным образом.

Ранее в Google заявили об утечке данных миллионов пользователей.