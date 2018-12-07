Американский генерал призвал Google начать сотрудничать с Пентагоном

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Американский генерал морской пехоты Джозеф Данфорд призвал компанию Google начать работу с оборонным ведомством США. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его словам, «не поддается объяснению» то, что такие технологические гиганты, как Alphabet (материнская компания Google) не хотят работать с Пентагоном. Генерал отметил, что это происходит даже в тот момент, когда они ищут деловых контактов с Китаем, где гораздо меньше предоставляется свободы бизнесу, чем в Соединенных Штатах, говорится в материале.

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«Мы хорошие ребята, и для меня необъяснимо, что мы идем на компромиссы для того, чтобы продвигать деловые интересы в Китае, где мы знаем, свобода ограничена, и где Китай заберет нашу интеллектуальную собственность у компаний», — сказал он.

Исполнительный директор Google Сундар Пичай заявил ранее, что компания инвестировала в Китай в течение многих лет и планирует продолжать. Однако при этом, напоминает он, компания также продолжает работать с правительством США над проектами в области здравоохранения, кибербезопасности и других сферах.