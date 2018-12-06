FT: стажер Google по ошибке запустил рекламную кампанию за $10 млн
Стажер Google по ошибке запустил в сеть рекламную кампанию, которая могла обойтись компании в $10 млн. Об этом сообщает Financial Times.
По данным издания, сотрудник компании «нажал не на ту клавишу» во время демонстрации работы электронной система размещения рекламы Google.
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Как отмечается, из-за действий стажера тестовое рекламное объявление появилось на многих сайтах в США и Австралии.
При этом эту ошибку удалось заметить лишь спустя 45 минут.
Ранее сообщалось, что Google уволил 48 сотрудников из-за обвинений в домогательствах.