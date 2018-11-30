В Германии обвинили российских хакеров в серии кибератак

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В Германии федеральное ведомство по защите конституции проинформировало о хакерских атаках, которые были совершены на электронную почту депутатов Бундестага, некоторые немецкие посольства и Бундесвер. Об этом пишет Spiegel.

Согласно данным изданию, к кибератакам якобы причастны хакеры из России. При этом последний инцидент был зафиксирован 14 ноября. К таким выводам немецкая контрразведка пришла в рамках расследования кибератак группы Snake.

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«По предварительным данным, за хакерской кампанией стоит российская группа Snake или Turla», — говорится в материале.

Ранее министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины обвинило Россию в «причастности» к хакерской атаке на ведомство.