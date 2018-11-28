В США граждан России и Казахстана обвинили в интернет-мошенничестве на $36 млн

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Власти Соединенных Штатов 27 ноября заочно предъявили обвинения в мошенничестве в интернете шестерым гражданам России и двум гражданам Казахстана, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк.

Сообщается, что их обвиняют в причинении ущерба на $36 млн.

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Уточняется, что среди обвиняемых россияне Александр Жуков, Борис Тимохин, Денис Авдеев, Дмитрий Новиков, Александр Исаев и Михаил Андреев, также имеющий гражданство Украины. Кроме того, обвинения предъявлены двум гражданам Казахстана — Евгению Тимченко и Сергею Овсяникову.

По имеющимся данным, Жуков уже был задержан в Болгарии, Тимченко — в Эстонии, а Овсяников — в Малайзии, они ожидают экстрадиции в США.

Ранее сообщалось, что арестованному в США за киберпреступления россиянину Лисову грозит пожизненный срок.