В США граждан России и Казахстана обвинили в интернет-мошенничестве на $36 млн
Власти Соединенных Штатов 27 ноября заочно предъявили обвинения в мошенничестве в интернете шестерым гражданам России и двум гражданам Казахстана, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк.
Сообщается, что их обвиняют в причинении ущерба на $36 млн.
Уточняется, что среди обвиняемых россияне Александр Жуков, Борис Тимохин, Денис Авдеев, Дмитрий Новиков, Александр Исаев и Михаил Андреев, также имеющий гражданство Украины. Кроме того, обвинения предъявлены двум гражданам Казахстана — Евгению Тимченко и Сергею Овсяникову.
По имеющимся данным, Жуков уже был задержан в Болгарии, Тимченко — в Эстонии, а Овсяников — в Малайзии, они ожидают экстрадиции в США.
Ранее сообщалось, что арестованному в США за киберпреступления россиянину Лисову грозит пожизненный срок.